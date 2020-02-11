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Gençler Atatürk için yürüdü

İHA

Aydın'da öğrenim gören üniversiteli gençler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96'ncı yıldönümünde Atatürk için yürüdü.

Gençler Atatürk için yürüdü

Aydın'da öğrenim gören üniversiteli gençler Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Söke'ye gelişinin 96'ncı yıldönümünde Atatürk için yürüdü.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere yönelik düzenlenen "ÜniTrekking" etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşte gençler Latmos Dağı'na çıktı. Çörlen Asarı ve Bağarcık kalelerine çıkan gençler Latmos'taki kaya resimleriyle ilgili de bilgi aldı. Yaklaşık 7 saat süren yürüyüşle 10 kilometreye yakın yürüyen gençler Latmos'ta Atatürk pankartı açtı.
Latmos'un eşsiz güzelliğinde yapılan yürüyüşte Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin rehberleri ve eğitmenleri tarafından gençlere rotadaki tarihi ve doğal yapılarla ilgili bilgi de verildi. Üniversite gençlerine yönelik düzenlenen yürüyüşler önümüzdeki haftalarda da devam edecek.
Amaçlarının Aydın'a üniversite eğitimi için gelen gençlere Aydın'ın doğal ve tarihi güzelliklerini görmelerini sağlamak olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise her fırsatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmaya devam edeceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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