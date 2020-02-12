Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 55 gram metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam uyuşturucu kullandıkları ve sattıkları belirlenen Y.Y. ile A.A.'yı, İsabeyli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakaldı. Üzerlerinde 55 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheliler, bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



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