Başkan Özcan sözünü tuttu

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Futbol Takımı’na verdiği spor malzemeleri sözünü tuttu.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde okulun futbol takımı ile bir araya gelerek taleplerini dinlemiş, öğrencilere spor malzemeleri konusunda destek olacağı sözünü vermişti.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Genç Erkekler Futbol Ligi müsabakalarında namağlup şampiyon olan sporculara verdiği sözü yerine getiren Başkan Özcan; “Bugün okulumuzu tekrar ziyaret ederek öğrencilerimize krampon, spor malzemeleri ve eşofman takımlarını teslim ettik. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak durması, sanata, spora, bilime yönelmesi bizler için büyük önem taşıyor. Bu noktada onlara elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Nazillimizi en güzel şekilde temsil eden evlatlarımızı bir kez daha kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan’a çiçek ve plaket takdim eden Okul Müdürü Hayrettin Öğünç, “Bizlere bu gururu yaşattıkları için öğrencilerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

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