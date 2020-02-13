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Eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi ile 20 yıl hapis

DHA

AYDIN´ın Çine ilçesinde, 29 yıllık eşi Nergis Yavaş´ı 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Hüsamettin Yavaş, 'haksız tahrik altında öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

AYDIN´ın Çine ilçesinde, 29 yıllık eşi Nergis Yavaş´ı 17 yerinden bıçaklayarak öldüren Hüsamettin Yavaş, 'haksız tahrik altında öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezasına çaptırıldı.
Olay, geçen yıl mayıs ayında ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi´nde meydana geldi. Hüsamettin Yavaş, iddiaya göre tartıştığı 29 yıllık eşi Nergis Yavaş´ı 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından teslim olan Yavaş, tutuklandı.
Aydın 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davada karar çıktı. Karar duruşmasında tanıkların dinlenmesinin ardından savunmasını yapan Hüsamettin Yavaş, eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Yavaş, "Tanık beyanlarının hepsi yalan. Eşime 'daha önce seni öldüreceğim' demedim. Eşim beni aldatmamış olsaydı, sevgilisini telefon rehberine Berna diye kaydetmezdi. 'Sen erkek misin' demesine sinirlenerek bir anlık öfkeme yenildim" dedi.
Son sözü sorulan Yavaş, 'pişmanım' derken, Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, öldürülen Nergis Yavaş'ın telefondaki HTS kayıtlarında H.Ç. adlı kişi ile 612 adet arama kaydının olması ve telefon rehberinde bu kişinin 'Berna' olarak kaydedilmesi nedeniyle 'evlilik sadakatini yerine getirmediği' gerekçesiyle sanık Hüsamettin Yavaş'a 'haksız tahrik indirimi' uygulanmasını talep etti.
Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, sanık Hüsamettin Yavaş'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 'haksız tahrik altında öldürme' ile 20 yıla indirdi. Hüsamettin Yavaş´ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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