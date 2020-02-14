Başak Koleji lise eğitiminde sporda başarının adresi olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başak Koleji lise eğitiminde sporda başarının adresi olacak

İHA

Aydın'ın spor alanında Türkiye Şampiyonu ünvanı bulunan spor insanı Erdinç Vence ile Başak Koleji arasında sportif direktörlük anlaşmasına varıldı. Başak Koleji tarafından, spor alanında Aydın'a ciddi katkıları bulunan Vence'ye başta basketbol olmak üzere sportif etkinlikler çerçevesinde yapılacak tüm çalışmaların sorumluluğu verildi.

Başak Koleji lise eğitiminde sporda başarının adresi olacak

Aydın’ın spor alanında Türkiye Şampiyonu ünvanı bulunan spor insanı Erdinç Vence ile Başak Koleji arasında sportif direktörlük anlaşmasına varıldı. Başak Koleji tarafından, spor alanında Aydın’a ciddi katkıları bulunan Vence’ye başta basketbol olmak üzere sportif etkinlikler çerçevesinde yapılacak tüm çalışmaların sorumluluğu verildi.
Erdinç Vence anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Spor anlamında Aydın’ımıza büyük katkı sağlayan Başak Koleji’nin bundan böyle lise kısmında da başarılarına devam etmesi için çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.
Başak Koleji Okul Müdürü Nail Ergun ise “Eğitim felsefemizde her zaman belirttiğimiz gibi; akademik başarının yanında çocuklarımıza spor, müzik, resim, satranç, dans gibi pek çok diğer beceriyi de kazanım olarak sağlamanın gerekliliği üzerine çalışıyoruz ve bu yönde eğitimöğretim imkânlarımızı sunuyor, geliştiriyoruz. İşinde başarılı sporcular, bilim adamları, ressamlar ya da satranç oyuncuları da çok kıymetli bizim için. Bunu her zaman söyledik, her zaman söylemeye devam edeceğiz. Vence’nin bizimle çalışarak çocuklarımıza pek çok katkı sağlayacağını düşünüyor ve ilgili çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyoruz” diyerek konuyla ilgili görüşlerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sökespor basketbol takımından hakemlere destek
YEREL HABERLER Sökespor basketbol takımından hakemlere destek
Aydın'ın Uludağ'ı Belenova Yaylası kar hasreti çekenlerin buluşma noktası oldu
YEREL HABERLER Aydın'ın Uludağ'ı Belenova Yaylası kar hasreti ...
Ege’den taze meyve sebze ihracatında yüzde 68’lik artış Domates ihracatta rekor kırdı, Rusya’ya kota doldu ihracatçı kotanın kaldırılmasını istiyor
YEREL HABERLER Ege’den taze meyve sebze ihracatında yüzde 68’lik ...
Söke’nin iki takımı potada final kapısını araladı
YEREL HABERLER Söke’nin iki takımı potada final kapısını araladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aydın’a geliyor
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aydın’a geliyor
EKODOSD’da Atıksız ve Minimalist kişisel bakım anlatıldı
YEREL HABERLER EKODOSD’da Atıksız ve Minimalist kişisel bakım ...
Didim’de 21 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim’de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Koçarlı MYO’dan Aydın Ticaret Borsası’na teşekkür
YEREL HABERLER Koçarlı MYO’dan Aydın Ticaret Borsası’na teşekkür
Çineliler Derneği Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Çineliler Derneği Genel Kurulu yapıldı
2020’nin iddialı deve güreşi Nazilli’de yapılacak
YEREL HABERLER 2020’nin iddialı deve güreşi Nazilli’de yapılacak
Başkan Kaplan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’ın 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı
Başkan Atay, Efelerlileri sanatla buluşturmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Atay, Efelerlileri sanatla buluşturmaya devam ...
İYİ Parti Efeler Başkan adayı Çıldır’dan lokma hayrı
YEREL HABERLER İYİ Parti Efeler Başkan adayı Çıldır’dan lokma hayrı
Aydınlı çiftçilere silajlık soya fasulyesi ve mısır tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Aydınlı çiftçilere silajlık soya fasulyesi ve mısır ...
ADÜ yükseköğrenim adaylarının tercihi olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER ADÜ yükseköğrenim adaylarının tercihi olmaya devam ...
AK Partili Yavuz; "Devlet her zaman vatandaşının yanındadır"
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz; "Devlet her zaman vatandaşının ...
Kuyucak’ta akıl oyunları turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Kuyucak’ta akıl oyunları turnuvası düzenlendi
Aydın Yerel Haberleşme Grubu toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Aydın Yerel Haberleşme Grubu toplantısı düzenlendi
ADÜ’de hukuk, siyaset ve sanat Konuşuldu
YEREL HABERLER ADÜ’de hukuk, siyaset ve sanat Konuşuldu
Borç para alamayınca, iş arkadaşını kadını öldürdü
YEREL HABERLER Borç para alamayınca, iş arkadaşını kadını öldürdü
Eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi ile 20 yıl hapis
YEREL HABERLER Eşini öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi ile 20 ...
Filenin gençleri Aydın’da sahne aldı
YEREL HABERLER Filenin gençleri Aydın’da sahne aldı
Eski başkanın kuzeni tarlada ölü bulundu
YEREL HABERLER Eski başkanın kuzeni tarlada ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X