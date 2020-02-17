Uzmanlar, karaciğer sağlığı için şekerden uzak durulmasını istedi

Ege Liva Hastanesi Dahiliye hekimlerinden Uzman Dr. Fatma Başıbüyük, pek çok insanın severek tükettiği hatta vazgeçemediği şekerin, sağlık açısından ismi kadar tatlı olmadığını belirterek “Karaciğerin en önemli düşmanlarından biri şeker. Sağlıklı bir yaşam için şeker tüketimini sınırlamak hatta şekerle vedalaşmak lazım” dedi.

Vücudumuzdaki en büyük organlarından biri olan karaciğerin, kana geçen besinleri sindirmek ve zararlı maddeleri temizlemek gibi hayati görevlere sahip olduğunu ancak bu organın da zararlı alışkanlıklar ve sağlıklı beslenmeme nedeniyle işlevini yerine getiremez duruma düşürüldüğünü belirten Dahiliye Uzmanı Fatma Başbüyük, “Sağlıklı bir karaciğere sahip olmanın ilk koşulu sağlıklı beslenmeden geçer. Ancak son zamanlarda aşırı tüketilen şeker ve şekerli ürünler karaciğerlerimizde ciddi bir tahribata neden olmaya başladı. Şeker sadece dişlerimiz için değil, karaciğerimiz için de kötü bir alışkanlıktır. İç organlarımız yağ üretmek için fruktoz denilen şekeri kullanır. Çok fazla rafine edilmiş şeker ve yüksek fruktoz içeren mısır şurubu, karaciğer hastalığına zemin hazırlayan yağ birikimine neden olur. Fazla şeker tükettiğiniz halde zayıf olmanız karaciğer sağlığınızın yerinde olduğunu göstermez. Bu nedenle meyveli soda, hamur işleri ve şeker gibi işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkarın” dedi.

“Etiketlerin üzerinde doğal yazması sağlığa iyi gelecek anlamı taşımaz”

Bazı ürünlerin üzerinde yazan ‘doğal’ ibaresinin kullanıcıları yanılttığını ve doğal olan her şeyin sağlığa iyi gelecek anlamı taşımadığını belirten Ege Liva Hastanesi dahiliye hekimi Uzman Dr. Fatma Başıbüyük, “Etiketinin üzerinde ‘doğal’ yazması sağlığınıza iyi geleceği anlamına gelmez. Bazı bitkisel antidepresanlar hekim gözetiminde kullanılmadığında hepatit ve karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Bu nedenle doğal bile olsa bitkisel takviye kullanmadan önce mutlaka hekiminize danışın. Vücutta gereğinden fazla olan yağ, karaciğer hücrelerinde birikerek yağlı karaciğer hastalığına yol açabilir. Zamanla karaciğer dokunuz sertleşerek siroz hastalığı ile karşılaşabilirsiniz. Fazla kilolu, obez, yaşlı veya diyabet hastalarında yağlı karaciğer hastalığı görülme ihtimali yüksektir. Taze meyve ve sebzelerde bulunan A vitamini vücut için gereklidir. Ancak A vitaminini yüksek dozda alırsanız, bu karaciğeriniz için bir sorun olabilir” diyerek sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenmenin şart odluğunu söyledi.

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