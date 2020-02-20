Kuşadası Belediyesi'nden eğitime dev destek

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokole göre belediye, Türkmen Mahallesi'nde yapılacak ADÜ Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi binasının inşaatına ayni yardımda bulunacak.



Eğitimin her alanına verdiği destekle vatandaşların takdirini toplayan Kuşadası Belediyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliği protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Ömer Günel ile ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir arasında yapılan protokole göre belediye, Türkmen Mahallesi'nde inşa edilecek ADÜ Devlet Konservatuvarı’na bağlı Müzik ve Bale Ortaokulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi binasına 1 yıl süreyle teknik ekipman ve malzeme desteği sağlayacak.

Geçtiğimiz yıl Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü aracılığıyla ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören 770 öğrenciye burs imkanı sağladıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "İlçemizde eğitime yapılacak her türlü yatırımın sonuna kadar arkasındayız. Müzik, bale ve sahne sanatlarında eğitim görecek çocuklarımız ileride ülkemizin kültürel gelişimine katkı sağlayan bireyler olacak. Geleceğimizi sağlam temeller üzerine kurmak için onların eğitimine önem vermek zorundayız" diye konuştu.

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