Rektör Aldemir, Türk Veteriner Hekimleri Birliği kutlama programına katıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Malatya’da düzenlenen Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB ) 66. Yıl Dönümü Kutlama Programı’na katıldı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi'nin 66. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliklerine Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Selim Pilten, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, daire müdürleri ve veteriner hekimler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde hayvanların kurtarılmasıyla ilgili hazırlanan sinevizyon izletilirken, Rektör Aldemir, depremde hayvanların kurtarılmasına katılan ve ücretsiz tedavilerini üstlenen birliğin üyesi veteriner hekimlere plaket takdim etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ni ziyaret etti

Malatya’da birçok ziyaret gerçekleştiren Rektör Aldemir, Malatya Turgut Özal Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile bir araya geldi. Karabulut ile proje çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunan Aldemir, Atçılık ve Atlı Sporlar Uygulama ve Araştırma Merkezinde incelemelerde bulundu.

Üniversite olarak spora ve sosyal imkanlara önem verdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğrencilerimizin zihnen ve bedenen sağlıklı gelişimleri, kötü alışkanlıklardan korunmaları için sporun son derece önem taşıdığını biliyoruz. Bu amaçla ilk etapta ADÜ Spor Kulübü’nü kurduk. Şimdi bunun meyvelerini topluyoruz. Geleneklerine bağlı olan bir toplumun fertleri olarak, Etnospor etkinliklerine ağırlık vermek istiyoruz” dedi.

Aldemir ayrıca, Anadolu Lisesi ve Şehit Kemal Özalper Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Anadolu Lisesi öğrencileriyle gerçekleştirdiği söyleşi ile öğrencilerle bilgi paylaşımı yapan Aldemir, “Sizler yarınlarımızsınız. Eğitiminiz birinci önceliğiniz olmalı. Bilimin gücüyle yapacağınız akademik çalışmalarda başarılar dilerim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.