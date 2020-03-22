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Kaybolan şahıs, 24 gün sonra ölü olarak bulundu Baraj göletinden çıkarılan Aşçı’nın cesedi otopsiye alındı

İHA

Aydın'ın Çine ilçesinde 24 gün önce Topçam Barajı yakınlarında bir anda ortadan kaybolan 34 yaşındaki Hulusi Aşçı, uzun aramalardan sonra baraj gölünde ölü vaziyette bulundu. Ekipler tarafından baraj gölünden çıkarılan Aşçı'nın cesedi otopsiye alındı.

Kaybolan şahıs, 24 gün sonra ölü olarak bulundu Baraj göletinden çıkarılan Aşçı’nın cesedi otopsiye alındı

Aydın’ın Çine ilçesinde 24 gün önce Topçam Barajı yakınlarında bir anda ortadan kaybolan 34 yaşındaki Hulusi Aşçı, uzun aramalardan sonra baraj gölünde ölü vaziyette bulundu. Ekipler tarafından baraj gölünden çıkarılan Aşçı’nın cesedi otopsiye alındı.
Olay; 27 Şubat günü saat 11.00 sıralarında Topçam Barajı’nda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre Hulusi Aşçı babası Fahri Aşçı ile birlikte Topçam Barajı kenarına gidip bir süre dolaştı. Baba Fahri Aşçı park ettiği arabasının yanına giderek, bir süre sonra oğlunun bulunduğu yere geri döndü. Baba Aşçı, geri döndüğünde oğlunu bulamadı. Su kenarında oğlunun ceketini bulan baba, oğlunun suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Hulusi Aşçı’nın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması başlattı. Bölgeye gelen İzmir Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri barajda günlerce arama çalışması yaptı. Baraj gölünün yanı sıra çevredeki arazilerde de arama yapan ekipler bugün yeniden baraj gölünde arama yaptı. Su altı arama ekipleri gölde Hulusi Aşçı’nın cesedi ni buldu. Yaklaşık 1 aydır suda kalan Hulusi Aşçı’nın cesedi otopsiye alındı.

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