Aydın’da cadde ve sokaklar dezenfekte ediliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Söke'de cadde ve sokaklar ile çarşılar köpüklü su ve dezenfektanla yıkandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yıkama ve dezenfekte işlemlerinin düzenli olarak süreceğini belirtti.

Corona virüs salgınına karşı önlem olarak başlatılan çalışmayla Söke ilçesinde başta Aydın Caddesi, İstasyon Caddesi, Albayrak Caddesi ve Koçlar Caddesi ile sokaklar köpüklü suyla yıkandı. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 10 kilometrelik bir alan yıkanmış oldu. Diğer taraftan 17 ilçede oluşturulan özel ilaçlama ekipleri tarafından kamuya açık her yerin dezenfekte edilmesine devam ediliyor.



“Aydın'ın tüm ilçelerini temiz tutuyoruz”

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Başkan Çerçioğlu, cadde ve sokakların yıkanması işinin yanı sıra dezenfeksiyon sürecinin 17 ilçede sürekli olarak devam ettiğini belirtti. Çevre temizliğinin önemine dikkat çeken Başkan Çerçioğlu, "Aydın'ın tüm ilçelerini temiz tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında cadde ve sokaklarımızı da dezenfektanlarla yıkıyoruz. Gereken hijyen kurallarını uygulayarak salgının önüne geçebiliriz" ifadelerini kullandı.



Hızlı Çözüm Merkezi yaşlıların hizmetinde

Başkan Çerçioğlu, vatandaşların salgından korunmaları için ancak evlerinden dışarıya çıkmamaları çağrısını yineleyip "Evde kal, sağlıklı kal" dedi. Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üzerindeki vatandaşların her türlü ihtiyaçları için 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ni aramalarını istedi.

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