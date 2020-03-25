Nazilli'de pazarlarda sebze ve meyveler poşete girdi



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde koronavirüe tedbirleri kapsamında semt pazarlarındaki tüm ürünler poşete girdi, pazarcı esnafına da maske ve eldiven dağıtıldı.

Koronavirüs tedbirlerinin artarak sürdüğü Nazilli'de belediye, ilçede cuma hariç haftanın diğer 6 günü kurulan semt pazarlarında açıkta ürün satışını yasakladı. Yasak üzerine pazarcı esnafı ürünleri farklı kilolarda poşetleyerek tezgahlara yerleştirdi. Pazarda hijyen kuralları da en üst seviyede uygulandı. Belediye ekipleri tarafından pazar esnafına maske ve eldiven dağıtıldı. Zabıta ekipleri de pazara gelenlere ıslak mendil dağıtarak dezenfekte olmalarını sağladı.

Pazarda bakliyat ve çerez satışı yapan Abdurrahman Karagülle, "Koranavirüs salgınından korunmak için pazarcı esnafı olarak bizler de önlemlerimizi aldık. Ürünlerimizi poşetleyip, satmaya başladık. Elimizden geldiğince koronavirüs ile mücadele için hijyene eskiye göre daha da fazla dikkat ediyoruz" dedi. Zihni Öztürk de, sattığı kuru incir ve sarımsakları poşetlediğini belirtip, "Tüm dünyayı saran koronavirüs ülkemize de geldi. Biz de kendimizce önlemlerimizi aldık. Maskelerimizi ve eldivenlerimizi takarak satış yapıyoruz. Hem kendimizi hem de pazara gelen müşterilerimizin sağlığını korumaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi de el değmemesi için poşete aldık" diye konuştu.

Pazar gelen vatandaşlar da, ürünleri eskisi gibi seçemeseler de uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2020-03-25 13:09:46



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