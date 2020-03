Başkan Özcan'dan çarşı bölgesinde sıkı denetim

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni tip Koron avirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında çarşı bölgesinde denetlemelerde bulundu.

Perşembe Pazarı’nın geçici bir süre kurulmayacağı kararının vatandaşa duyurulmasından ardından uygulamaya geçildiğini belirten Başkan Özcan, alınan karara riayet ederek sağduyu gösteren Nazilli halkına teşekkür etti.

Korona virüsün Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana ciddi bir çalışma sürdürdüklerini ifade eden Başkan Özcan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada: "Öncelikle Cuma Namazı'nın dahi iptal edildiği hasas günlerden geçmekte olduğumuzu dün yaptığımız bilimsel veriler ışığındaki paylaşım ile kamuoyuna duyurmuştuk. Bu konuda Nazilli halkının ve esnaflarının göstermiş olduğu hassasiyet bizleri mutlu etti. Elbette ki bürokratik işlemler zaman almakta ve süreç devam etmektedir. Ancak devlet büyüklerimiz bile bu noktada belediye meclis toplantılarını geçici bir süre iptal etmemizi istemiştir. Konu bu kadar hassasken Nazilli'nin 220 bin kişilik rakamlara ulaşan Perşembe Pazarı, şehrin tamamına yönelik bir aktiviteye dönüşmekte, yüzlerce sokağı işgal etmekte, binlerce esnafı kapsamakta ve yüz binlerce kişiye hizmet vermektedir. Nazilli'de 10 gün pazar kurulmaktadır. Bunlardan sadece bir tanesini geçici bir süreliğine kapattık. Cuma günü Turan ve Yeni Mahallemizde yer alan kapalı pazar yerlerimizde semt pazarı açacağız. Burada da tezgah açan pazarcılarımızdan da ücret tahsili etmiyoruz. Bizler her zaman esnafımızın yanındayız. Hassas dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde tüm esnafımız duyarlı olacaktır" ifadelerine yer verdi.



Rutin olarak gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının yanısıra Nazilli'de geniş çaplı bir mücadele örneği sergilediklerini belirten Özcan; "Pazaryerleri kurulmadan önce ve kapandıktan sonra dezenfektelerini ekiplerimizle yapıyoruz. Her bir pazarın giriş ve çıkış noktalarına hem pazarcı esnafın, hem de vatandaşlarımızın kullanması için dezenfektan panoları koyuyoruz. Bütün görevleri dikkatle ve hassasiyetle yerine getiriyoruz. Öyleki hiçbir belediye başlamadan önce Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilaçlama çalışmalarını Nazilli’de yaptık. Bu yaklaşık 1 ay öncesindeydi. Bu meselenin nereye gidebileceğini, bütün arkadaşlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımızla tahmin etmiştik. Bütün çabalarımız bu yönde. İnşallah Nazilli'de hiçbir vakaya rastlamadan bu badireyi atlatırız. Bu noktada gayretlerimizi sürdürüyoruz. Herhangi bir vaka gelişmesi halinde sağlık ekiplerimizin de müdahalesi ile hiçbir hayat kaybımızın olmaması için çabalıyoruz. Ne şehrimizde, ne Aydın'ımızda, ne de ülkemizde böyle bir olayın olmasını ve hiçbir can kaybını istemiyoruz. Ancak herkese düşen tek bir yükümlülük var; kişisel tedbirleri almak. Dediğimiz gibi en iyi korunma şeklini uygulamak zorundayız. Semt pazarlarımızda da tedbiri elden bırakmayacağız. İlaçlamanın yanı sıra esnafımızın eldiven ve maske kullanmalarını, ürünlerini poşet içinde satmalarını istiyoruz. Bunlara dikkat ettiğimiz müddetçe inşallah hiç kimsenin ölümüne sebebiyet vermeden bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Kazanacağımız binlerce milyonlarca lira bir hayattan kıymetli değildir. Bugün kazandığımız parayı yarın da kazanabiliriz ama bir kişinin bile hayatını kaybetmesine sebebiyet vermemeliyiz"dedi.



Denetimleri sırasında yolda karşılaştığı 65 yaş üstü vatandaşlarla konuşan Özcan, Korona virüs hakkında bilgi vererek risk grubunda olduklarını anlattı. Ardından zabıta ekiplerine talimat veren Başkan Özcan, vatandaşların evlerine bırakılmasını istedi.

