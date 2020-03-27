Söke Ticaret Borsası; “Bu zorlu günleri birlikte atlatacağız”

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Covid19 virüsünün neden olduğu etkileri ve üyelerinin yaşadıkları sorunları gerekli makamlara iletildiğini söyledi.

Korana virüsün (Covid19) neden olduğu ekonomik, sosyal, psikolojik ve fiziki anlamda yaşattığı zorlu günlerde birlikte hareket etmenin altını çizen Nejat Sağel; “Söke Ticaret Borsası yönetimi olarak ekonomik zorlukların çözümü için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne üyelerimizin sorunlarına ilişkin raporlarımızı ilettik ve iletmeye devam edeceğiz. Birlik Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu da elde edilen sonuçları gerekli mercilere iletti. Dileğimiz olumlu ekonomik anlam da iyileştirmelerin devam ettirilmesi ve arttırılmasıdır. Sağlıkta ve ekonomide yaşanan bu kriz ortak akıl, sürat, çözüm odaklılık ve dayanışma ile aşılacaktır. Sizlerden ricam bu zorlu günleri birlik ve beraberliğimizle geride bırakmaktır. Sağlığımız için getirilen tedbir ve kurallara uyalım. Mümkün olduğunca evden çıkmamaya özen gösterelim. Bu zorlu günleri birlikte atlatalım” dedi.

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