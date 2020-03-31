Arızalı araçtan dökülen yağ yolu trafiğe kapadı

– Aydın’ın Efeler ilçesinde, arızalanan bir araçtan dökülen yağ nedeniyle binlerce aracın kullandığı alt geçit tek yönlü olarak trafiğe kapandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında AydınDenizli karayolu ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; altgeçitte arıza yapan bir araçtan, yola bir miktar yağ döküldü. Seyir halindeyken yağın üzerinden geçerken tehlike atlatan sürücüler, durumu polise ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri, alt geçidin giriş ve çıkışını tek yönlü olarak trafiğe kapattı.

Belediye ekipleri tarafından yola dökülen yağın temizlenmesinin ardından, yol yeniden trafiğe açıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altgeçidinde yaşanan olay nedeniyle, ulaşım 30 dakika tek yönde sağlandı.

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