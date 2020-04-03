Efeler Belediyesinden pazaryerinde korona denetimi

Efeler Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede bütün dünyayı saran Korona virüs ile (Covid19) mücadele kapsamında çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın büyük bir titizlikle yürüttüğü virüsle mücadele çalışmaları devam ediyor.



Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve EfeMasa çalışanları, Umurlu Pazarı’nda ve Fatih Kapalı Pazar Yeri yanında kurulan açık pazar yerinde denetim yaptı. Denetimler boyunca, emniyet güçlerince güvenlik barikatı çekilen alanın girişçıkışlarında ateş ölçümü yapıldı, vatandaşların ellerine dezenfektan sıkıldı. Pazar yerlerindeki satıcılara maske ve eldiven dağıtılırken, tezgâhlar arasında güvenli mesafe oluşturuldu ve sosyal mesafe korunarak sağlıklı bir şekilde alışveriş yapılması sağlandı.

Öte yandan vatandaşlar EfeMasa çalışanlarının dağıttığı broşürlerle Korona virüs hakkında bilgilendirilirken, tezgâhlarda satılan ürünlere dokunulmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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