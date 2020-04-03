Söke'deki pazaryerlerinde yoğun virüs tedbiri

Söke’nin merkez mahallelerde kurulan pazaryeri alanlarında alınan Coronavirüs tedbirleri dikkat çekiyor.

Pazaryerlerinde Söke Belediyesi Zabıta ekiplerinin yanında Emniyet güçlerinin aldığı tedbirlere, Söke Meyve ve Sebzeciler Odası da destek veriyor.

Pazaryeri girişlerinin tümünde kurulan barikatlarla, girişler kontrol altında tutulurken; emniyet güçleri 65 yaş üzeri ve 15 yaş altı sınırlamasını titizlikle uyguluyor. Söke Belediyesi Zabıta ekiplerince pazarcılar ve vatandaşlar sürekli olarak hijyen konusunda uyarılıyor. Zabıta ekiplerince pazaryerlerinde tezgah araları genelgeyle belirtildiği şekilde üç metre mesafeye getirildi. Bu arada pazaryerlerinde yapılan anonslarla da pazarcı ve vatandaşlar sürekli olarak uyarılıyor.



Söke ilçe merkezi ve çevre mahallelerde bulunan tüm pazaryeri alanlar Söke Belediyesi ekiplerince ilaçlanarak dezenfekte edilirken, pazaryeri girişlerine vatandaşların ellerini dezenfekte edebilmesi için stant kuruldu.

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