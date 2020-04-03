Kuşadası’nda pazaryerine gelenlerin ateşi ölçüldü

Kuşadası Belediyesi, Korona virüs salgınına karşı başlattığı mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Korona virüsün genelinde salgın bir hastalık haline gelmesiyle birlikte Kuşadası Belediyesi de önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri, zabıta ekipleri eşliğinde Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki Kuşadası Belediyesi'ne ait açık otopark alanına taşınan halk pazarında bir dizi denetim yaptı.

Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla kentin her mahallesinde dezenfekte ve temizlik çalışmaları aralıksız sürerken, Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kuşadası Belediyesi'ne ait açık otopark alanına taşınan halk pazarında Korona virüs denetimi yaptı. Denetimde, pazarın giriş ve çıkış noktalarını bariyerlerle ayıran zabıta ve polisler, farklı noktalardan pazara giriş yapılmasına izin vermedi.



Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri ise sırayla içeri alınan vatandaşların ateş ölçümünü yaptı. Korunma tedbirleri kapsamında alışverişe gelenlere maske ve eldiven dağıtılırken, polisin yaptığı kimlik kontrolünde 65 yaş üzeri olan kişiler sokağa çıkmamaları yönünde uyarılıp evlerine gönderildi. Görevliler ayrıca tezgahların 3’er metre arayla kurulup kurulmadığını da denetledi. Zabıta aracından sık sık “Mesafeni Koru” anonsu yapıldı.



Alınan önlemlerin son derece yerinde olduğunu belirten 60 yaşındaki pazarcı esnafı Recep Cebel, “Bugün maske ve eldivenlerimizi takıp Korona virüse karşı gerekli önlemleri aldıktan sonra satışa başladık. Hiçbir şey halkımızın sağlığından daha önemli değil. Mümkün olduğunca yetkililerin yaptığı ‘Evde Kal’ çağrısına uyup zorunlu haller dışında sokağa çıkmamamız gerekiyor” dedi.



Öte yandan Kuşadası Belediyesi, Türkiye’de artan Korona virüs vakalarının ardından yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İlçe genelinde dezenfekte çalışmalarına devam eden ekipler, son olarak Belediye Hizmet Binası’na gelen vatandaşların ateşini ölçmeye başladı. Uygulama kapsamında vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan kişiler, içeriye alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

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