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Köy okulu evlerde dijital sınıflar oluşturdu

İHA

Aydın'ın Karacasu ilçesinde geçen yıl çıkardığı Türkiye Birincisi ile adını duyuran Geyre Ortaokulu, derslerine evlerinden devam eden öğrencilerinden ayrı kalmamak ve onların motivasyonunu arttırmak için internet üzerinden online derslere başladı.

Köy okulu evlerde dijital sınıflar oluşturdu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde geçen yıl çıkardığı Türkiye Birincisi ile adını duyuran Geyre Ortaokulu, derslerine evlerinden devam eden öğrencilerinden ayrı kalmamak ve onların motivasyonunu arttırmak için internet üzerinden online derslere başladı.
Türkiye’de büyük şehirlerdeki pek çok okulda bile yapılamayan uygulamayı köy okulları arasında yapan ilk okul olan Geyre Ortaokulu’nun bu çalışması büyük takdir topladı.
Öğretmenlerin internet üzerinden kameralar vasıtasıyla karşılarında olan öğrencilere sınıf ortamında ders anlatırmış gibi eğitim verebildikleri sistem büyük beğeni topladı. Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 16 Martta tatil edilmesinin ardından 23 Mart’ta EBA üzerinden uzaktan online eğitim başlamıştı. Öğrenciler EBA üzerinden televizyon ve internet ortamında verilen eğitimleri takip ederken Karacasu’da bulunan Geyre Ortaokulu bu eğitimleri bir adım daha ileri götürdü. Öğretmenler bir video konferans programı sayesinde gönüllü olarak oluşturdukları dijital sınıflarda günde 2’şer saat liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilerle internet üzerinden birebir ve yüz yüze eğitim gerçekleştirmeye başladı. Öğrencilerin okul ve derslerden uzaklaşmasının önüne geçen sistem öğrencilerin de beğenisi kazandı.
Aynı anda bir sınıf dolusu öğrenci ile online eğitim yapma imkanı sunan program sayesinde slayt ve video sunumları eşliğinde ders anlatılıyor. Yüz yüze soru çözümleriyle birlikte öğrenciler anlamadıkları konuları bizzat karşılarındaki öğretmenlerine sorma şansına erişiyor. Geyre Ortaokulu öğretmenlerinden Hüsamettin Yılmaz, Mutlu Ekiz, Ali Kuzuoğlu, Serdar Okmak, Orhan Sevimli, Fatih Şen günde ikişer saat olmak üzere LGS’ye yönelik Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde konu tekrarı yapıp öğrencileri sınavlara hazırlıyor. Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş de uygulamadan dolayı memnuniyetini dile getirirken, “Öğretmenlerimize böyle bir dönemde bile öğrencilerimizi ve ülkemizi düşündükleri için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Öğrencilere bu sistem sayesinde içerisinden geçilen zor günlerde yalnız olmadıklarını göstermek istediklerini ifade eden okul öğretmenleri “Öğrencilerimiz evlerinde oldukları bugünleri konu tekrarı yaparak faydalı bir şekilde değerlendirmeklerini istedik. Günlük 2’şer saat. Günde iki farklı ders öğretmeni birer saat olmak üzere konu anlatıyorlar. Bu program sayesinde slayt üzerinden ders yapabiliyoruz. Birebir soru çözebiliyoruz. Öğrencilerimizin velilerinden de çok güzel dönüşler aldık. Sınava yönelik bir motivasyon sağlamak istedik” ifadelerini kullandı. Öğrenciler “Okullardaki eğitime ara verilmesinin ardından güzel bir sistem oldu. İnteraktif olması bizler için faydalı. Bu uygulama sayesinde kendimizi okulda gibi hissediyoruz. Bu uygulama bizim derslerden soğumamızın önüne geçti. Derslerimize aynı şekilde devam edebiliyoruz. Öğretmenlerimizle sanki okulda ders görür gibi ders yapıyoruz” sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdiler.

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