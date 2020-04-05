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Aydın-Denizli il sınırındaki Buharkent’te geçişlerde denetim

İHA

AydınDenizli il sınırında, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş çıkış yasağı ile başlatılan uygulamalar sürüyor. BuharkentSarayköy sınırında sıkı denetlemeler yapan ekipler genelge şartlarına uyan sürücülerin geçişine izin verirken uymayanları ise geri döndürüyor.

Aydın-Denizli il sınırındaki Buharkent’te geçişlerde denetim

AydınDenizli il sınırında, yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş çıkış yasağı ile başlatılan uygulamalar sürüyor. BuharkentSarayköy sınırında sıkı denetlemeler yapan ekipler genelge şartlarına uyan sürücülerin geçişine izin verirken uymayanları ise geri döndürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid19 ile mücadelede açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta önceki gün gece yarısından itibaren tüm giriş ve çıkışlar 15 gün süreyle durduruldu. İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Zonguldak ile büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da tüm giriş ve çıkışlar önceki gün gece yarısı itibarıyla 15 gün süreyle durduruldu. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri devam edecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelge ile ilgili Aydın’a sınırı bulunan İzmir, Denizli, Manisa ve Muğla illeri ile sınırı bulunan ilçelerdeki trafik ve jandarma ekipleri kontrollerine devam ediyor.
Aydın’ın Buharkent ilçesi ile Denizli’nin Sarayköy ilçesi sınırında yapılan uygulamalarda hem gelen ve hem de şehirden çıkmak isteyen araçlar geri döndürüldü. Görevli ekipler vatandaşları ve sürücüleri bilgilendirerek, il dışından seyahat izin belgesi ve ikametgah adresi Aydın olan sürücülerin geçişine izin verildiği öğrenildi. Öte yandan ticari yük taşıması yapan araçlar yasaktan etkilenmezken kimi araçlar valiliklerden alınan izin belgeleri ile yollarına devam ettiler. Birçok vatandaş ise geçiş için polis ve jandarma ekiplerini ikna etmeye çalışmaları ise gözlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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