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Başkan Çerçioğlu; “İmece kültürünü yaşatmalıyız” Özlem Çerçioğlu: “Devlet içinde devlet olmaz millet içinde imece olur”

İHA

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyelere yönelik son günlerde yaşanan bağış kampanyası engellemelerine karşı, "Devlet içinde devlet olmaz ama millet içinde imece olur. Bu kültür yüzyıllardır bu toplumda var" dedi.

Başkan Çerçioğlu; “İmece kültürünü yaşatmalıyız” Özlem Çerçioğlu: “Devlet içinde devlet olmaz millet içinde imece olur”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, belediyelere yönelik son günlerde yaşanan bağış kampanyası engellemelerine karşı, “Devlet içinde devlet olmaz ama millet içinde imece olur. Bu kültür yüzyıllardır bu toplumda var” dedi.

Özel bir televizyon kanalında İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu programına katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, koronavirüs salgınına ilişkin Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden haftalar önce önlemlerini almaya başladıklarını belirtti. Çerçioğlu, “Haftalar öncesinden halkın yoğun olduğu tüm otogarları, toplu taşıma araçlarını, tüm eczaneler ve sağlık kurumlarını, belediyemize ait vezneleri dezenfekte etmeye başlamıştık. Tüm hizmet binalarımızın girişlerine termal kamera yerleştirdik. Bu kameralar sayesinde ateş ölçümü yapabiliyoruz. Şehrin belli noktalarına dezenfeksiyon istasyonları kurduk. Vatandaşlarımıza sürekli bilgilendirici yayınlar yapıyoruz. Ayrıca bu süreçte evde kalan vatandaşlarımız mağdur olmasın diye 60 yaş üstü tüm abonelerimize 50 metreküp içme suyu yükledik” dedi.

Aydın’da kimsenin yatağa aç girmediğini belirten Başkan Çerçioğlu, “11 yıldır Aydın’da sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu zor günlerde de günde ortalama 3 bin 500 vatandaşımıza sıcak yemek ve kuru gıda desteği veriyoruz” diye konuştu.

Belediyelere yönelik son günlerde yaşanan bağış kampanyası engellemelerine de değinen Çerçioğlu, “Devlet içinde devlet olmaz ama millet içinde imece olur. Bu kültür yüzyıllardır bu toplumda var. Yakın zamandaki Elazığ depremi, Van depremi, Marmara depreminde yerel yönetimler vatandaşlarla kenetlendi ve seferber oldu. İmece tam da budur. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bizim amacımız kepenk indiren esnaf, işini kaybeden işçi, yevmiyeyle çalışan insanlara destek olmaktır. Sadece Aydın’da, 45 bine yakın esnafımız işletmesini kapatmak zorunda kaldı. Halkımız gerçekten zor durumda. Amacımız sadece ihtiyaç sahiplerine ulaşmak onlara destek olmak” dedi.

"Gıda sorunu yaşanmasın"
Haziran ayından itibaren gıda sorunu yaşamamasını vurgulayan Çerçioğlu, “Ege’de, Akdeniz’de, Çukurova’da, Karadeniz’de tarlalarda çalışan milyonlarca mevsimlik işçi var. Bunlara destek olmalıyız. 20’li yaşlarında esnafların yanında çalışan binlerce gencimiz işsiz kaldı. Bu gençlerimizi tarımsal üretim alanında değerlendirmeliyiz. Bu verimli topraklar bu mevsimde boş kalmamalı ekilmeli” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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