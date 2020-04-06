Pazaryerlerinde Korona hassasiyeti

Efeler Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 70 binden fazla insanın ölümüne neden olan Korona virüs ile mücadele kapsamında pazar yeri denetimlerine devam ediyor.

Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın büyük bir titizlikle yürüttüğü salgın ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Efe Masa çalışanları, Çeştepe ve Ovaeymir mahallelerinde kurulan açık pazar yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde vatandaşların ellerine dezenfektan sıkıldı, pazar yerlerindeki satıcılara maske ve eldiven dağıtıldı. Tezgâhlar arasında güvenli mesafe oluşturulan pazar yerlerinde sosyal mesafe korunarak sağlıklı bir şekilde alışveriş yapılması sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.