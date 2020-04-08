Koçarlı Belediyesi’nden 200 aileye gıda ve hijyen malzemesi desteği

– Korona virüsle mücadele kapsamında, aldığı tedbirler ve verdiği desteklerle örnek olan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Vefa Sosyal Destek Grubuna ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere 200 adet gıda ve hijyenik paket kolisi bağışladı.

Salgın sebebiyle işinden olan yevmiye ile günlük çalışan vatandaşlara dağıtılmak üzere Koçarlı Belediyesi tarafından hazırlanan koliler, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından, İncirliova Kaymakamı Koçarlı Kaymakam Vekili Ediz Sürücü’ye teslim edildi.



Salgınla mücadelenin başladığı ilk günden bu yana sahada ekibiyle birlikte verdiği mücadelede vatandaşın takdirini toplayan Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada “ Her zaman söylediğim gibi bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenerek atlatacağız. Burada amaç sen yaptın ben yaptım değil, bu hizmetlerin tek elden dağıtımını sağlamak, bu sebeple Belediye adına kolilerimizi Vefa Sosyal Destek grubuna teslim ediyoruz. İlk Etapta 200 Adet gıda ve içerisinde Dezenfektan, maske, eldiven olan bir hijyen paketi teslim ediyoruz. Valilik ve Kaymakamlıklar Başkanlığında yürütülen Vefa Sosyal Destek grubunun çalışmalarını özveri ve titizlikle yerine getiriyor. Bu mücadelede çok önemli bir hizmete imza atıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına onlar için gece gündüz çalışıyor. Bizde Belediye olarak bu çalışma içerisinde yer almaktayız, ama bu yetmez daha fazla destek olmak gerektiğini düşündük. Umarım herkese örnek olur ve artarak devam eder. Ülke olarak tüm dünyaya örnek bir mücadele ve dayanışma içerisindeyiz, Allah’ın izniyle bu zorlu günleri geride bırakacağız” dedi



“Bu bağışın örnek olması gerek”

Bağış sebebiyle teşekkürlerini ileten İncirliova Kaymakamı ve Koçarlı Kaymakam Vekili Ediz Sürücü ise, “Koçarlı Belediye Başkanımız Nedim Kaplan ve ekibi emsal olabilecek bir davranış sergilediler. Bu sebeple kendilerine teşekkür ediyorum. Vefa Sosyal Destek Grubu her daim halkın hizmetinde. 7 gün 24 saat vatandaşlarımız bizlere ihbar hatlarımızdan ulaşabilirler” diye konuştu.

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