Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

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Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı 10,00 TL’den işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,00 TL en çok 10,00 TL.

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