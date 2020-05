Baba ocağına dönüp, çiftçiliğe başladı

<br>Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)ANTALYA'dan, 2 yıl önce baba ocağı olan Aydın'a dönen Seçil Apaydın (33), arazilerin başına geçip çiftçiliğe başladı. Traktör kullanmayı öğrenen, ürünlerini sulayıp, ilaçlayıp, gübreleyen Apaydın, ailesinin yeni patronu oldu.<br>Umurlu Mahallesi Kaynaşı mevkisi Küme Evleri'nde yaşayan İlhan Apaydın (64) ve Şengül Apaydın (63) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Seçil Apaydın, ortaokul ve liseyi Antalya'da yaşayan ablasının yanında tamamladı. Üniversitesi sınavında Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazanan Apaydın, 2 yıllık eğitimin ardından uzaktan eğitime geçip, bir süre farklı sektörlerde çalıştıktan sonra 2 yıl önce Aydın'daki ailesinin yanına dönüp, tarımla uğraşmaya başladı. Efeler ilçesinin kırsal Umurlu Mahallesi'ndeki seralarına ailesinin de desteği ile çilek ve domates eken Apaydın, azmi sayesinde kısa sürede traktör kullanmayı da öğrendi. Tarım alanında iyice kendini geliştiren Apaydın, şimdi ise yeni projesi olan ejder meyvesi olarak bilinen 'pitaya' yetiştirmek için çalışmalara başladı.<br>'ONLARLA İLGİLENMEYİ ÇOK SEVİYORUM'<br>Ektiği ürünlerle ilgilenmeyi çok sevdiğini belirten Seçil Apaydın, "Eğitim için gittiğim Antalya'dan çiftçilik yapan ailemin yanına döndükten sonra işlerin başına geçtim. Ailemin de desteği ile kısa sürede işi kaptım. İşlerimi yavaş yavaş da büyütüyorum. Ektiğim ürünlerle ilgilenmeyi seviyorum. Küçüklüğümden beri ailem ekip, biçtikleri, toprakla ilgilendiklerinden benim içimde de çiftçilik vardı. Hedefim ileride daha büyük arazide üretim yapmak. Şu anda 10 dönüm kendime ait 10 dönümde kiraladığım arazi var. Bu arazilerdeki seralarda üretim yapıyorum. Daha çok arazi kiralamaya çalışıyorum. Çok ekip çok üretim yapmak istiyorum. Bu işler tabii ki yavaş yavaş oluyor. Ektiğim ürünlerin hepsiyle tek tek kendim ilgileniyorum. Sulama, ilaçlama ve gübreleme işlerini kendim yapıyorum. Bu konuda en büyük destekçim ailem. Her zaman arkamda oldular" dedi.<br>'BANA KOCAMAN BİR ARAZİ VERSELER'<br>"Bana kocaman bir arazi verseler" diyerek hayalini anlatan Apaydın, "60-70 dönüm gibi bir arazim olsa hepsine çeşit çeşit meyve ve sebzeler ekmek isterim. Çalışmakta hiç zorlanmıyorum. Hiç sorun olmuyor. Bu işi yapmayı çok seviyorum. Çilek ve domatesten sonra şimdi ise pitaya yetiştirmek için çalışma yapıyorum. Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) için Efeler İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gittiğimde pitaya yetiştiriciliği projesinden bahsettiler. Ben de çok istiyordum o meyveyi yetiştirmeyi. Sonra fidanları aldım ve dikimleri yapmaya başladım. Efeler Kaymakamı Cemal Şahin da ziyaretime gelip, çalışmalarım hakkında bilgi aldı. Bu da beni çok motive edip, mutlu etti" diye konuştu.<br>'YENİ PATRON KIZIM OLDU'<br>Anne Şengül Apaydın (63) ise, "Kızım çiftçilik yapmaya karar verdi. Ben de onun her anlamda destekçisi oluyorum. Ona her türlü imkanları sunduk. Şimdiye kadar biz yapıyorduk. Bundan sonra başımıza kızım geçti ve patron o oldu. Takıldığı bir şey olursa detayları bizden alıyor. Hemen kavrıyor. Yapamayacağı bir şey yok" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN <br>2020-05-14 08:24:46<br>

