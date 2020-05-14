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Kuşadası’nın yıldızı Başkan Günel ile yeniden parlıyor

İHA

Kuşadası’nın yıldızı Başkan Günel ile yeniden parlıyor

Kuşadası, Başkan Ömer Günel öncülüğünde ilklerin yaşandığı bir kent olma yolunda hızla ilerliyor.
Koronavirüs ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4. ilçesi seçilen Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel ile yeni bir geleceğe adım atıyor.
Türkiye turizminin uzun yıllar amiral gemisi olan Kuşadası, son 30 yıl içerisinde gerek yerel gerekse merkezi yönetimin yanlış uygulamaları sonucunda bu özelliğini kaybetmeye başladı. İlçe, Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ören yerlerine yakınlığının yanında, yolcu limanı ve 5 yıldızlı turistik işletmelere sahip olmasına rağmen yerel yönetimlerin geçmişte uyguladığı hatalı politikalar nedeniyle hak ettiği yere bir türlü gelemedi.

Tüm potansiyelini unutan, var olan değerlerini kaybetme noktasına gelen Kuşadası, Belediye Başkanı Ömer Günel’in dümene geçmesiyle birlikte büyük bir değişim yaşamaya başladı. Göreve geldiği ilk günden itibaren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile uyum içerisinde çalışan Başkan Ömer Günel, güç birliğinin kente neler kazandırabileceğini de ortaya koydu. 31 Mart yerel seçimleri sonrasında değişimlerin öncüsü olan Kuşadası, Başkan Ömer Günel’in icraatları ile ilklerin altına imza atan bir turizm ilçesi olma kimliğine yeniden büründü. Başkan Ömer Günel, yapılan çalışmalar ile ilgili olarak, “Biz göreve gelmeden önce şehrimiz için yapacaklarımızı belirlemiştik. Kuşadası, eski Kuşadası olmayacak. Türkiye’nin en modern kentlerinden birisi olacak. Kuşadası dünyanın en önemli liman kentidir. Kuşadası turizmde olduğu kadar tarımda da zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Son yaşanan pandemi şunu gösterdi; Dünyada artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Kuşadası yeniden şekillenecek yapıda ülkemizin lider kentlerinden biri olacak” dedi.
Başkan Ömer Günel’in son bir yıl içinde ilklere de imza atan bazı icraatları şöyle:
Göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği projelerle Kuşadası’nın hayvan dostu bir kent olmasını sağlayan Belediye Başkanı Ömer Günel’in en çok ses getiren icraatlarından birisi de kent merkezinde 8 yıldır faaliyet gösteren faytonların kaldırılması oldu. Hayvan severler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan karar, sosyal medyada, yerel ve ulusal basında büyük yer buldu. Karar, İzmir ve Antalya başta olmak üzere birçok Büyükşehir Belediyesi’ne örnek teşkil etti.

Kuşadası, Belediye Başkanı Ömer Günel ile bir ilkin altına daha imza attı. Başkan Ömer Günel’in talimatıyla Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM) bünyesinde, yaralı hayvanlara olay yerinde ilk müdahalenin yapılması amacıyla Haybulans olarak adlandırılan ‘Hayvan Ambulansı’ hizmete girdi. 7/24 esasına göre çalışan Haybulans aracılığıyla bugüne kadar 608 tanesi ağır olmak üzere toplam 1246 hayvana müdahalede bulunuldu.

Sahip olduğu yolcu limanı sayesinde Türkiye’de kruvaziyer turizminin başkenti konumunda olan Kuşadası, Başkan Ömer Günel’in girişimiyle dünya devlerini ağırladı. 2019 yılının 710 Mayıs tarihleri arasında kruvaziyer sektörünün küresel ölçekteki en büyük kuruluşu olan MedCruise’un (Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği) 54’üncü Genel Kurulu Kuşadası’nda yapıldı. Üç gün süren genel kurulda 120 sektör temsilcisine Kuşadası’nın tanıtımı yapıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar ve Güzelçamlı'daki termal su kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılarak bölge turizmine kazandırılması için harekete geçti. Başkan Ömer Günel, Şubat ayında yapılan Belediye Meclisi'nden "Jeotermal Şirket" kurulması için yetki aldı. Sadece termal sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek bir şirketin kuruluşunda son aşamaya gelindi. Şirket tam anlamıyla faaliyete geçtikten sonra yapılacak yatırımlar sayesinde hem Türkiye hem de Kuşadası yeni bir destinasyon alanına sahip olacak.

Başkan Ömer Günel’in göreve başlaması ile Kuşadası, festivaller kenti haline geldi. Kentte 6 yıl aradan sonra Türkiye’nin pop müzik alanındaki geleneksel tek beste yarışması olan ‘Altın Güvercin Müzik Festivali’ yeniden kanatlandı. Kirazlı Mahallesi’nde düzenlenen ‘Kiraz Festivali’, ‘Caferli Çiçek Şenliği’, ‘Soğucak Günbatımı Şenliği’ ve Davutlar Sevgi Plajı’nda gerçekleşen ‘Kuşadası Gençlik Festivali büyük ilgi görürken, festivaller kentin tanıtımına önemli bir katkı sundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin sahip olduğu doğal tarımsal zenginlikleri öne çıkarmak ve markalaşmayı sağlamak amacıyla da kollarını sıvadı. Şeftalisi ile ünlü Davutlar ve kirazı ile ünlü Kirazlı mahallelerinde gerçekleşen yılın ilk hasatlarına katılarak çiftçileri yalnız bırakmayan Başkan Ömer Günel, 7 yıl aranın ardından düzenlenen ‘Kiraz Festivali’ ile de bölgedeki organik tarımın tanıtımının yapılmasını sağladı.

Başkan Ömer Günel, yerel üreticiyi desteklemek ve vatandaşların iyi tarım uygulamaları ile üretilen gıda ürünlerine aracısız ulaşımını sağlamak amacıyla önemli bir adım atarak “Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı” adıyla bir satış alanının açılmasına öncülük etti. Her hafta Perşembe günleri Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta kurulan satış alanı Kuşadalılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi bir ilke imza atarak belediyeye bağlı olarak ayrı bir binada faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi’ni açtı. Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi’nin açılışı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger’in katılımıyla gerçekleşti. Kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla iş birliği yaparak projeler geliştirilmesi, ayrıca AB fonlarının etkin biçimde kullanılması amacıyla faaliyet gösteren Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi önemli bir işlevi yerine getiriyor.

Kuşadası’nın yıllardır kanayan yarası olan trafik problemi Belediye Başkanı Ömer Günel’in hayata geçirdiği ‘Tek Yön’ uygulaması ile çözüme kavuştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yapılan ortak çalışma sonrasında özellikle yaz döneminde kent merkezinde yaşanan trafik sorununu çözmek amacıyla 22 Mart Pazar günü başlatılan tek yön uygulaması kapsamında yollar bakıma alınarak kavşaklar yeniden düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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