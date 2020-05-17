Aydın, yasaktan değil sıcaktan evde kaldı

Kovid19 tedbirleri kapsamında son haftalarda sürekli sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için boş kalan Aydın sokakları bu hafta yasaktan değil sıcaktan boş kaldı. 44 dereceye kadar yükselen sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçirdi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da son yılların en sıcak Mayıs ayı yaşandı. Aydın’da bir hafta öncesine kadar mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı birden yükselerek mevsim normalleri üzerine çıktı. Ani değişen hava sıcaklığı şaşkınlığa neden olurken, yaşanan sıcaklığın da Mayıs ayında son çeyrek asırda görülen en yüksek sıcaklar olduğu belirtildi.

Sıcaklık nedeniyle Aydın’ın en yoğun olan kent meydanı ve şehir merkezi sabahtan akşama kadar sakinliğini korudu. Mecbur kalmadıkça kimse dışarı çıkmazken işi dolayısıyla dışarı çıkanlar da bir an önce evine döndü. Bu hafta sonu Aydınlılar yasaktan değil sıcaktan evde kaldı.

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