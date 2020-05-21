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Didim Belediyesi, iskeleleri yıktığı bölgeye yeni iskele yapmak için başvuru yapmış

DHA

Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim Belediyesi´nin, imara aykırı olduğu gerekçesiyle iskeleleri yıktığı bölgeye 5 yeni iskele yapmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptığı ortaya çıktı. Didim Belediyesi, Aydın 1'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği karara istinaden kaçak olduğu gerekçesiyle, Fevzipaşa Mahallesi sahilinde faaliyette olan bir bölümü denizin içindeki iskele üzerinde bulunan 11 restoran ve kafeteryadan 10'nunu, imara aykırı olduğu gerekçesiyle 12 Mart günü yıktı. İşletme sahipleri toprak üzerindeki yıkımın normal olduğunu, ancak denizdeki iskelelerin...

Didim Belediyesi, iskeleleri yıktığı bölgeye yeni iskele yapmak için başvuru yapmış

<br>Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Didim Belediyesi´nin, imara aykırı olduğu gerekçesiyle iskeleleri yıktığı bölgeye 5 yeni iskele yapmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptığı ortaya çıktı.<br>Didim Belediyesi, Aydın 1'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği karara istinaden kaçak olduğu gerekçesiyle, Fevzipaşa Mahallesi sahilinde faaliyette olan bir bölümü denizin içindeki iskele üzerinde bulunan 11 restoran ve kafeteryadan 10'nunu, imara aykırı olduğu gerekçesiyle 12 Mart günü yıktı. İşletme sahipleri toprak üzerindeki yıkımın normal olduğunu, ancak denizdeki iskelelerin üzerindeki bölümlerin yıkılmasının ise hukuka aykırı olduğunu ileri sürüp, belediyeye tepki gösterdi.<br>Yıkımın hukuksuz olduğunu savunan 10 işletmeci, seçim döneminde Belediye Başkanı CHP'li Deniz Atabay'a destek vermedikleri gerekçesiyle yıkım işleminin uygulandığını öne sürdü.<br>İskelelerin yıkıldığı bölgeye belediyenin 5 yeni iskele yapmak için başvuru yaptığını belirten işletmeciler, "Madem iskeleler imara aykırı, belediye neden kendi iskelesi için Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne iskele için müracaat ediyor" diyerek tepki gösterdi.<br>İşletme sahiplerinden Şener Bilir, "Bizler bu işletmeleri devletimizin bize sunduğu imkan ve resmi evraklarla açtık. İmar Yasası'na uygun şekilde bu iş yerlerini açtık. Resmi olarak elektriğimizi bağlattık. Yapı kayıt belgeleri var ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Didim Belediyesi yazıyor. Tüm evrak mevcut. Bize belediye tarafından numarataj ve buna istinaden ise açma ve çalışma ruhsatı verildi. Bununla birlikte 2018-2020 yılları arasında Didim Belediyesi'ne emlak vergimi de ödedim. Her şeyimiz yasaya uygun. Neden yıkım yapıldığını anlamadık" dedi.<br>DİDİM BELEDİYESİ, İSKELE YAPMAK İÇİN İZİN İSTEMİŞ<br>Didim Belediyesi tarafından Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilen yazıda, "Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan Altınkum Plajı'nın denize girmeye müsait olmayan kısımlarında belediyemizce 2007/7 ve 2011/1 no'lu genelgeler kapsamında 5 adet ahşap iskele yapılmak istendiği, proje çalışmaları tamamlandığında 5 adet dosya halinde müdürlüğünüze gönderileceği bildirilmiş olup, İlgi (b) yazıyla ahşap iskele yapımı talebine ilişkin hazırlanması gereken bilgi ve belgelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesi gerektiği Belediyemize bildirilmiştir. Söz konusu alanda ahşap iskele yapımı talebimiz devam etmekte olup, konuyla ilgili gerekli belge ve projeler tamamlanarak en kısa zamanda Müdürlüğünüze müracaat edilecektir" ifadelerine yer verildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM<br>2020-05-21 13:17:04<br>

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