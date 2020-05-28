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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli’de Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu

İHA

Nazilli'de Cuma namazı kılınacak camilerin listesi yayınlandı. Listeye göre merkezde 39, kırsal mahallelerde 94 olmak üzere toplam 133 cami ile 5 kapalı pazar yerinde Cuma namazı kılınabilecek.

Nazilli’de Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu

Nazilli’de Cuma namazı kılınacak camilerin listesi yayınlandı. Listeye göre merkezde 39, kırsal mahallelerde 94 olmak üzere toplam 133 cami ile 5 kapalı pazar yerinde Cuma namazı kılınabilecek.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta ibadete kapatılan camiler, normalleşme süreci kapsamında kademeli olarak yeniden açılıyor. Bu kapsamda Nazilli’nin merkez mahallerinde bulunan 39 ve kırsal mahallelerdeki 94 cami ile Turan, Dumlupınar, Şirinevler, Belediye Katlı Otoparkı ve Yeni Mahalle kapalı pazar yerlerinde Cuma namazı kılınabilecek.
Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy öncülüğünde, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli Belediyesi ve Nazilli Müftülüğü’nün ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında tüm camilerin dezenfekte edildiğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Kovid19 nedeniyle ibadete kapatılan camilerimiz yarın Cuma namazıyla tekrar ibadete açılmış olacak. Ancak virüsün yayılma tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar tedbirlerimizi en üst seviyede tutmak zorundayız. Bu kapsamda tüm camilerimizi dezenfekte ederek Temizlik İşleri ve Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerimizle camilerimizin açık alanlarında temizlik ve ot biçme çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yarın camilere gidecek olan vatandaşlarımızın seccade, tesbih ve maskelerini yanlarında getirmelerini önemle rica ediyorum. Camilerimizde namaz kılınacak olan alanlar çizgilerle belirtildi. Vatandaşlarımızın kurallara riayet etmesi bu noktada büyük önem taşıyor. Namaz öncesi ve sonrasında kesinlikle fiziksel temasta bulunulmaması ve güvenli mesafenin ihlal edilmemesi gerekiyor. Vatandaşımızın gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Hava koşullarının uygun olmaması durumunda kapalı pazar yerlerimiz yoğunluğu karşılayabilecek. Jandarma ve Polis ekiplerimiz tüm alanlarda huzurun ve güvenliğin sağlanması için teyakkuzda olacak” dedi.
Alınan tedbirler kapsamında camilerin abdesthane ve tuvaletleri kullanılamayacak. Maskelerin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi, namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması ve camiye girişçıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması zorunlu olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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