Kuşadası'nda, sosyal mesafe ve maskeli cuma namazı

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<br>Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA) AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında, uzun süre sonra maske ve sosyal mesafe kuralıyla cuma namazı kılındı. <br>Kuşadası'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart'ta kapatılan ve bugün ibadete yeniden açılan camilerde, maske ve sosyal mesafe kuralıyla cuma namazı kılındı. Cami bahçelerinde kılınan cuma namazı öncesi şadırvan, tuvalet ve abdesthaneler kapalı tutuldu. Camiye girişlerde koronavirüse karşı uyarılarda bulunuldu, gelenlerin ellerine dezenfektan sıkıldı. Cemaat, evden getirilen seccadeleri avluda 1,5 metre aralıklarla belirlenen noktalara sererek, namaz kıldı. Cuma namazı öncesi Kuşadası Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtıldı. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER<br>2020-05-29 16:30:06<br>

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