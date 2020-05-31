Yol kenarında cenin bulundu, soruşturma başlatıldı

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, yürürken, yol kenarında cenin gören kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, cenini kimin bıraktığını belirlemek için soruşturma başlattı.<br>Olay, sabah saatlerine Zafer Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kişi, boş arazide cenin görünce durumu polise ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından, Nazilli Devlet Hastanesi´ne götürülen ceninin 3 aylık olduğu belirlendi. Polis ekipleri, ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığını bulmak için soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN<br>2020-05-31 19:00:33<br>

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