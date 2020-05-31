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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol kenarında cenin bulundu, soruşturma başlatıldı

DHA

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, yürürken, yol kenarında cenin gören kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, cenini kimin bıraktığını belirlemek için soruşturma başlattı. Olay, sabah saatlerine Zafer Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kişi, boş arazide cenin görünce durumu polise ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından, Nazilli Devlet Hastanesi´ne götürülen ceninin 3 aylık olduğu belirlendi. Polis ekipleri, ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığını bulmak için soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik...

Yol kenarında cenin bulundu, soruşturma başlatıldı

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, yürürken, yol kenarında cenin gören kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis, cenini kimin bıraktığını belirlemek için soruşturma başlattı.<br>Olay, sabah saatlerine Zafer Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen kişi, boş arazide cenin görünce durumu polise ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından, Nazilli Devlet Hastanesi´ne götürülen ceninin 3 aylık olduğu belirlendi. Polis ekipleri, ceninin kim veya kimler tarafından bırakıldığını bulmak için soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHAN<br>2020-05-31 19:00:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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