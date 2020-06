Büyükşehir belediyesi Buharkent’te çalışıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle Buharkent'te de uzun süre kapalı kalan ve bugün tekrar açılan mekanların dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin korona virüs salgını boyunca başarılı bir yönetim sergilediğini belirten mahalle muhtarları, esnaflar ve vatandaşlar ise yapılan çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Koronavirüs sürecinde Aydın'ın her köşesinde toplum sağlığının korunması için her türlü önlemi alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, Buharkent'te de çalışmalar yürüttü. Büyükşehir Belediyesi süreç boyunca gerek tedbir olarak kamusal alanların dezenfeksiyonu, gerek evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi, gerekse de vatandaşların maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını giderilmesi noktasında var gücüyle çalıştı.

Kendisi de kahvehane işleten İstiklal Mahallesi Muhtarı Metin Gülgün, kendi işletmesi dahil yeniden açılacak olan lokanta, aperatif salonu, kahvehane gibi bütün mekanların dezenfekte edildiğini belirtti.

Buharkent Esnaf Odası Başkanı Ülken: “Büyükşehir her zaman yanımızda”

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman esnafın yanında yer aldığını belirten Buharkent Esnaf Odası Başkanı Namık Ülken ise "Salgın sürecinde yapılan çalışmalardan çok memnun kaldık. Büyükşehir Belediyesi, sürecin bütün gereklerini yerine getirerek esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında yer aldı. Normalleşme süreciyle birlikte berberler haftada bir kez düzenli olarak dezenfekte edilmeye başlandı. Hafta sonu da kahvehane, lokanta, aperatif salonu gibi 1 Haziran itibarıyla açılan mekânlar dezenfekte edildi. Esnafımızı her zaman destekleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

