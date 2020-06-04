Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

<br>Bahattin ALBAYRAK/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde otomobilin takla attığı kazada, 3 kişi yaralandı.<br>Söke'de dün akşam saatlerinde Hasan Harmandar yönetimindeki 09 BG 617 plakalı otomobil Novada kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Refüje çıkan otomobilin sürücüsü Harmandar ile yanındaki Selen Ay Atar ve Hatice Harmandar yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Söke Bahattin ALBAYRAK <br>2020-06-04 14:35:04<br>
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