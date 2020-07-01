EFESEM Akademi yeni öğrencilerini bekliyor

Efeler’de yaşayan öğrencilere okul dışında eğitim desteği sağlayan Efeler Belediyesi'nin Sosyal Etkinlik Merkezi (EFESEM) yeni eğitimöğretim dönemi için kayıtlara başladı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla 2019’un Ekim ayında hizmete açtığı EFESEM Akademi, yeni eğitimöğretim dönemi için kapılarını açıyor. Korona virüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte eğitime ara vermek zorunda kalan EFESEM Akademi, yeni dönemde tecrübeli ve dinamik eğitimci kadrosuyla hizmet vermeye hazırlanıyor. ‘Herkes için Eşit Eğitim’ sloganıyla cüzi bir ücret karşılığında 5’inci sınıftan üniversite sınavı hazırlık sınıflarına kadar eğitim veren EFESEM Akademi’de kontenjanla sınırlı olan erken kayıt döneminde büyük avantajlar sağlanıyor.

Efeler Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, vatandaşların 0533 158 00 05’i telefonla arayarak veya Veysipaşa Mahallesi 1627 Sokak No: 3/4 adresindeki EFESEM Akademi’yi ziyaret ederek detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi.



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