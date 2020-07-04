Batman'da, tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra şehit olan polis memurunun cenazesi Nazilli'ye getirildi

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<br>Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- BATMAN Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Taner Yavaş, 1 Şubat'ta nöbet sırasında kalp krizi geçirdi. Yavaş, tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra şehit oldu. Şehit Yavaş'ın cenazesi Batman'da düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi.<br>Batman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli polis memuru Taner Yavaş, geçen 1 Şubat'ta, Tilmerç TOKİ Polis Lojmanları'nda nöbet sırasında kalp krizi geçirdi. Yavaş, tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra şehit oldu. Yavaş'ın ölüm haberi ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Polis memuru Taner Yavaş´ın cenazesi, Batman Valisi Hulusi Şahin ve il protokolünün katılımı ile Batman´da düzenlenen cenaze törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Aydın´ın Nazilli ilçesine getirildi.<br>YARIN TOPRAĞA VERİLECEK<br>İki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis Yavaş´ın cenazesini memleketi Nazilli ilçesinde meslektaşları karşıladı. Yavaş'ın cenazesi polis eskortu eşliğinde Nazilli Devlet Hastanesi morguna getirildi. Şehit polisin yarın öğle namazından sonra düzenlenecek törenin ardından Eğriboyun mezarlığına defnedileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK<br>2020-07-04 20:44:37<br>

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