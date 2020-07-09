Kuşadası polisinin şüphesi haklı çıktı

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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri şehirler arası otobüs terminalinde şüphelendikleri iki kişinin bagaj çantalarında 48,15 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara karşı yürüttükleri çok yönlü çalışmalar neticesinde ilçeye yolcu otobüsü ile gelen iki kişiyi izlemeye aldı. Yolcu otobüsünden indikten sonra bagajdan aldıkları çantalarla şüpheli bir şekilde uzaklaşmaya çalışan şahısları durduran polis, çantada yaptığı aramada 48,15 gram kokain ele geçirdi.

Polis uyuşturucu madde ile birlikte F.A. ve S.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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