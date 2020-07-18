Apartman girişini sokak hayvanları yatmasın diye kapattı, tepki gördü



Murat GÜRKAN/ Nazilli (AYDIN), (DHA)AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Musa Muslu (68) sahibi olduğu apartmanın girişini, sokak hayvanlarının yatmaması için kapatınca tepki topladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan kuyumcu Musa Muslu, sahibi olduğu 5 katlı apartmanın girişini, çamaşırlık, duba ve sunta kullanarak, sokak hayvanlarının yatmaması için kapattı.

Apartmanın yanındaki otoparkta görevli olan Ayşe Akışın da kapatılan apartman girişini cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaştı. Akışın'a çok sayıda sosyal medya kullanıcısından destek gelirken, vatandaşlar Muslu'ya tepki gösterdi.

Nazilli Belediyesi ile CİMER'e şikayetçi olduğunu söyleyen Ayşe Akışın, "Hayvanları sevmiyor olabilir. Hatta korkuyor da olabilir ama bu yaptığı kabul edilemez" dedi.

Avcı olduğunu ve yıllardır av köpeği beslediğini belirten Musa Muslu ise, "Hayvanlara sahip çıkalım elbette ama bu şekilde değil. Apartmanın girişine köpekler pislemiş. Ben de akşam evime girerken görmediğim için üzerine basmışım. Her yer kirlendi. Ayrıca tüyleri dökülüyor. Yatmasınlar diye barikat yaptım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Murat GÜRKAN

2020-07-18 11:36:19



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