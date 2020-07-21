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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gelişen teknoloji ile kişiye özel burun tasarlanıyor Op. Dr. Cem Karas, ideal burunun nasıl olması gerektiğini açıkladı

İHA

Türkiye'nin önde gelen Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, gelişen teknoloji ve yapılan bilimsel çalışmalar ile artık kişiye özel burun tasarlandığını belirterek ideal burunun nasıl olması gerektiğini açıkladı. İyi yapılmış bir burunun, yüzün diğer güzel organlarını ortaya çıkardığını belirten Op. Dr. Cem Karas, "Bayanlarda burun ameliyatından sonra özelikle kaşlar, gözler, yanaklar ve dudak daha ön plana çıkmakta, erkeklerde ise bakışlar ifade kazanmaktadır" dedi.

Gelişen teknoloji ile kişiye özel burun tasarlanıyor Op. Dr. Cem Karas, ideal burunun nasıl olması gerektiğini açıkladı

Türkiye’nin önde gelen Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, gelişen teknoloji ve yapılan bilimsel çalışmalar ile artık kişiye özel burun tasarlandığını belirterek ideal burunun nasıl olması gerektiğini açıkladı. İyi yapılmış bir burunun, yüzün diğer güzel organlarını ortaya çıkardığını belirten Op. Dr. Cem Karas, “Bayanlarda burun ameliyatından sonra özelikle kaşlar, gözler, yanaklar ve dudak daha ön plana çıkmakta, erkeklerde ise bakışlar ifade kazanmaktadır” dedi.
Estetik cerrahide başarılı burun estetiğinin olmazsa olmazı doğal görünen burun olduğunu belirten Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, “Şayet bir burun, ameliyat sonrası doğal görünüyorsa ve ameliyat olduğu belli değilse bu operasyon başarılı olmuştur. Bunun yanı sıra burunun kendi içinde ve yüz ile de uyumlu olması gerekir. Burun estetiğinde en önemli noktalardan biri de, her burnun kişiye özel olmasıdır” dedi.
“Ameliyat sonrası işlevini korumaktadır”
Burun işlevi olan çok önemli bir organ olduğunu ve bu işlevlerden en önemlisi nefes alma olduğunu kaydeden Op. Dr. Cem Karas, “Ameliyat sonrasında burnun tüm işlevleri korunmalıdır. Başkasında güzel duran yakışan bir burun sizin yüzünüzle uyumlu olmayabilir. Bu sebeple kişiye özel tasarım ve tabii ki sonrasında kişiye özel operasyon yapılmalıdır. İyi yapılmış bir burun, yüzün diğer güzel organlarını ortaya çıkarır. Bayanlarda burun ameliyatından sonra özelikle kaşlar, gözler, yanaklar ve dudak daha ön plana çıkmakta, erkeklerde ise bakışlar ifade kazanmaktadır. Burun estetiği ameliyatının aşamaları ise ameliyat öncesinde fotoğraf çekerek ve bazı programlarını kullanarak hastamızın ameliyat sonrasında yüzü ile uyumlu olan, istediği burun şeklini anlamaya çalışıyoruz ve ameliyat planımızı buna göre şekillendiriyoruz. Örneğin bazı bayan hastalarımız burun sırtındaki kavisin çok az olmasını isterken bazı hastalarımız biraz daha kavisli ve biraz daha kalkık, havalı bir burun istemekte ya da bazı hastalarımız burun ucunun biraz daha sivri olmasını isterken bazıları daha yuvarlak isteyebilmekte. İşte kişiye özel tasarımla bunlar önem taşımakta, herkesin yüzüne yakışan, karakteriyle, cinsiyetiyle, istekleriyle uyumlu bir burun yapmak bizim için en önemli noktadır” dedi.
“Burun tasarımı yaparken kişinin istekleri de dikkate alınıyor”
İnsanların aynaya baktığında en çok dikkat çeken yerlerden biri olan burnun işlevi kadar görünümünün de çok önemli odluğunu kaydeden Op. Dr. Cem Karas, “Ameliyat öncesinde burun tasarımı yaparken kişinin isteklerinin yanında yüzdeki oranlar, çenenin pozisyonu, şakaklar, burun kökünün yüksekliği, burun cildinin kalınlığı, cinsiyet, kişinin beklentileri, karakteri, psikolojisi gibi birçok faktörü göz önünde bulunduruyoruz. Erkeklerde burun sırtının düz, burnun dudakla yaptığı açının yaklaşık 90 derece olması doğal bir görünüm sağlarken, bayanlarda burun sırtının hafif kavisli burun ucunun hafif kalkık olması arzulanır. Bunun yanında erkeklerde sivri ve keskin hatlar daha doğal bir görünüm sağlarken bayanlarda yuvarlak ve yumuşak geçişler daha doğaldır ve daha güzel görünür. Aslında sizler burnunuzdaki fonksiyonel ya da kozmetik sıkıntılarınız için bize gelseniz de , biz aslında sizin tüm yüzünüzü değerlendiriyoruz, sadece burun tasarımı değil , yüzünüze uygun burun tasarımını yapıyoruz” diye konuştu.

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