Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ve silah yakalanırken, iki şüpheli de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kadınlar Denizi Mahallesi’nde sokak üzerinde iki şüpheliyi durdurdu. Sorgulamalarında isimleri K.S.V. ve K.K. olduğu belirlenen şüphelilerin yapılan üst aramalarında ise 2.38 gram esrar maddesi, bir miktar kristal tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, 1 Adet 9 mm çapında seri numarası olmayan Star Marka tabanca 1 Adet şarjör ve 8 Adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli iki kişi sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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