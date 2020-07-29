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ADÜSEM ‘Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimini’ yatırımcılara götürüyor

İHA

Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM), Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan v. Prof. Dr. Yusuf Kaderli ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında Türkiye'nin birçok şehrinde "Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimini" gerçekleştirdi.

ADÜSEM ‘Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimini’ yatırımcılara götürüyor

Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM), Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan v. Prof. Dr. Yusuf Kaderli ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında Türkiye’nin birçok şehrinde “Temel Borsa ve Türev Piyasalar Eğitimini” gerçekleştirdi.
Borsa eğitimine yaşanan yoğun talep üzerine gerçekleşen eğitim haziran ayının başından temmuz ayının ortasına kadar sırasıyla Antalya, Bursa, Aydın, İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlendi. Yatırımcı adaylarına ve yatırımcılara bizzat bulundukları şehirlerde verilen eğitim yoğun ilgi ile karşılandı.
Nazilli İİBF Dekan V. Prof. Dr. Yusuf Kaderli, ADÜ’nün finans alanında bir marka olması yolunda önemli faktörlerden biri olan ADÜSEM Temel Borsa Eğitimleri’nin yılın sonuna kadar devam edeceğini belirterek, “Türkiye’de iyi bir Temel Borsa Eğitimi’nin verilebildiği sayılı birkaç il var. Bunlardan biri de üniversitemizin merkezi eğitim birimi olan ADÜSEM sayesinde Aydın ili, yatırımcı adaylarının ve yatırımcıların bulundukları şehirlere eğitimi götürmüş olmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.
Prof. Dr. Kaderli, yeni borsa eğitim takviminin finansal okuryazarlığını geliştirmek ve borsa yatırımcısı olmak isteyen adaylara duyurulacağını da sözlerine ekledi.
Katılımcılar eğitim sonrası yaptıkları açıklamalarda, ADÜSEM bünyesinde yapılan eğitimlerden duydukları memnuniyetleri dile getirdi.

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