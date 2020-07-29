AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı’ndan Rektör Aldemir’e ziyaret

"Daha dün gibi..."

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AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

AK Parti Efeler ilçe yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette, iyi dilekler aktarıldı. ADÜ Rektörü Aldemir’in üniversite birimleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdiği ziyaret, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir’in çiçek takdimi ile sona erdi.

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