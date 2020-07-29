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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Germencik Belediyesi ‘askıda kurban’ uygulaması başlattı

İHA

Germencik Belediyesi ‘askıda kurban’ uygulaması başlattı

Germencik Belediyesi hayırseverlerin kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere ‘askıda kurban’ uygulaması başlattı.
Sosyal belediyecilik çalışmaları ile fark oluşturan projelere imza atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, askıda kurban uygulaması ile ihtiyaç sahiplerine doğrudan yardımların ulaştırılması için belediye ekiplerinin Kurban Bayramı’nda görevlerinin başında olacağını söyledi. Sosyal medya hesaplarında duyurulan kampanya çerçevesinde kurban etlerini bağışlamak isteyen vatandaşların Germencik Giyim Bankası ve Ortaklar Giyim Bankası’na yardımları teslim edebileceği, getiremeyecek durumda olanların ise 0533 895 49 09 numaralı belediye whatsapp hattına ulaşabilecekleri ifade edildi.
Askıda kurban uygulaması ile sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak böyle bir çalışma başlattıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş hayırseverlere çağrıda bulunarak, “Bu mutlulukta sizin de payınız olsun” dedi. Öndeş “Kurban Bayramında belediye olarak hayırsever vatandaşların bağışladığı kurban etlerini doğrudan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için askıda kurban uygulaması başlattık. Ekiplerimiz gerek bu uygulama sebebiyle gerekse hizmetlerin devam etmesi açısından görevlerinin başında olacak. Sosyal belediyecilik projelerimizle halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz” diye konuşarak vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

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