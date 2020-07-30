Aydın’da ilk tüp bebek dünyaya geldi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde ilk tüp bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.



Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 2019 yılında hizmete giren Tüp Bebek Merkezi, Türkiye’de ikinci basamak kamu hastaneleri içerisinde ilk olarak hizmete açılan ve başarılı gebelik sonuçları ile Aydın ve çevresinde doğal yollardan bebek sahibi olamayan çiftlere umut olmaya devam ediyor. Uzun süredir bebek sahibi olamayan ve ardından Tüp Bebek Merkezine başvuran Cemal ve Hanım Uzuner çifti başarılı bir tedavi sürecinin ardından ilk bebeklerini sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Sezaryen yönetimi ile gerçekleşen doğum sonrası Uzuner ailesi, Tüp Bebek Merkezi çalışanlarına ve hastane yönetimine teşekkür ederek, bebek sahibi olmak isteyen ailelerin gönül rahatlığıyla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’ne başvurabileceklerini belirtti.

Anne Uzuner’i ziyaret eden Başhekim v. Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar ve Hastane yönetimi, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ilk tüp bebeğin ailesini tebrik ederek, "Bebeğimize sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam diliyoruz" dedi.



“İlaç tedavisi ile başlıyoruz”

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Selim Pırpanlar, tüp bebek oluşum süreci ile ilgili olarak; “Hastanemizde tüp bebek tedavisinde uygulanan tüm testler bulunmakta olup tüp bebek tedavisinde hem erkeğin hem bayanın testlerinin incelenmesi sonucunda, hastamıza ilaç tedavisine başlıyoruz. Tüp bebek uygulaması hastanemizde hem raporlu olarak hem de özel ücretli olarak yapılabilmektedir. Gerek raporlu gerekse ücretli hastalarda ilaç tedavisine başlayıp bayanda yumurta oluşturmaya çalışıyoruz. Yumurta sayısı genelde 815 olduğunda başarı sayısını olumlu yönde etkiliyor. Yumurta elde edildikten sonra hastamızı eşiyle birlikte hastaneye çağırarak eşinden sperm örneği alıp laboratuvarımızda Embriyoloji ve Histoloji Uzmanı tarafından X dediğimiz yöntemle laboratuvar ortamında en kaliteli sperm ve yumurtalar birleştiriliyor. Birleşme sonrasında özel solüsyon ve ortamlarda takip edilmeye başlanıyor. Hücrenin bölünme işlemi sonrasında 35 günde büyümesini istiyoruz. Embriyoloji uzmanımız aileye bilgi vererek embriyonun gelişimine göre tarih planlıyoruz ve transferimizi gerçekleştiriyoruz. Embriyo transferinden 14 gün sonra gebeliğin oluşup oluşmadığına bakmak için hastamızı merkezimize çağırıyoruz.14 gün sonunda gebelik testi pozitif ise hastamızın takibini sürdürüyoruz.Hastanemiz Tüp Bebek Merkezinden ayrıntılı bilgi için 0 256 212 23 00 dâhili 1211 1255 telefonlarından bilgi alabilirsiniz” ” dedi.

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