Başkan Özcan’dan bayram mesajı: “İlçe genelinde tüm tedbirler alındı”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında Covid19 pandemisi kapsamında ilçe genelinde tüm tedbirlerin alındığı belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçenin tamamında Covid19 önlemlerinin alındığına dikkat çekerek Türk ve İslam Dünyasının bayramını kutladı. Başkan Özcan mesajında; “Sevgi, dayanışma ve kaynaşmanın en güzel şekilde idrak edildiği bayramlar, kimsesizlere sahip çıkılması ve insanlar arasındaki dargınlığın yerini sevgi ve muhabbetin alması açısından bir fırsat olarak görülmelidir. Birliğimize, bütünlüğümüze ve kardeşlik hukukumuza kastedenlere en iyi cevabı bayramda birbirimizi severek, barışarak ve kucaklaşarak vermeliyiz” ifadelerine yer verdi.

“Tedbirler alındı”

Kurban Bayramı öncesi Nazilli’nin tüm mahallelerinde Covid19 önlemlerinin alındığına dikkat çeken Başkan Özcan, “Mezarlıklarımızda ve kurban kesim alanlarımızda gerekli çalışmaları yaptık. Vatandaşlarımızın modern ve sağlıklı koşullarda kurbanlarını kesmeleri için mezbaha tesisimiz bayram boyunca açık olacak. Tüm vatandaşlarımızın bayram süresince pandemi kurallarına riayet etmesi büyük önem taşıyor. Tüm Nazillili hemşerilerimin, Türk ve İslam Dünyası’nın Kurban Bayramı’nı kutluyor, huzur içinde nice bayramlar geçirmelerini diliyorum” dedi.

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