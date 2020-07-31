Kuşadası Körfezi’nde can pazarı Kuşadası Körfezi’nde sürat teknesi battı, içindeki 5 kişi kurtarıldı

Kuşadası Körfezi’nde bir sürat teknesinin batması sonucu can pazarı yaşandı. Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında batan teknenin içinde bulunan 5 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde sürat teknesiyle gezintiye çıkan 5 kişi, Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında zor anlar yaşadı. Su alan teknenin batması sonucu içindeki 5 kişi denizin ortasında mahsur kaldı. Sürat teknesinin batmasının ardından gelen ihbar üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler olay yerine gitti. Havadan ve denizden yapılan çalışmaların ardından batan teknedeki 5 kişinin yerini belirleyen sahil güvenlik ekipleri, zor anlar yaşayan kazazedelere ulaştı. Sahil güvenlik dalış ekiplerinin de yaptığı müdahalenin ardından 5 kişiyi bota alan ekipler, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirdi. Denizden çıkarılan ve sağlık durumları iyi olan 5 kişi sahil güvenlik botuyla Kuşadası Setur Marina içerisindeki karakola getirilirken, su alarak batan sürat teknesi de sahil güvenlik dalgıçları tarafından uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarıldı.

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