Kuşadası Körfezi’nde can pazarı Kuşadası Körfezi’nde sürat teknesi battı, içindeki 5 kişi kurtarıldı

Kuşadası Körfezi’nde bir sürat teknesinin batması sonucu can pazarı yaşandı. Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında batan teknenin içinde bulunan 5 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde sürat teknesiyle gezintiye çıkan 5 kişi, Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında zor anlar yaşadı. Su alan teknenin batması sonucu içindeki 5 kişi denizin ortasında mahsur kaldı. Sürat teknesinin batmasının ardından gelen ihbar üzerine Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler olay yerine gitti. Havadan ve denizden yapılan çalışmaların ardından batan teknedeki 5 kişinin yerini belirleyen sahil güvenlik ekipleri, zor anlar yaşayan kazazedelere ulaştı. Sahil güvenlik dalış ekiplerinin de yaptığı müdahalenin ardından 5 kişiyi bota alan ekipler, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirdi. Denizden çıkarılan ve sağlık durumları iyi olan 5 kişi sahil güvenlik botuyla Kuşadası Setur Marina içerisindeki karakola getirilirken, su alarak batan sürat teknesi de sahil güvenlik dalgıçları tarafından uzun uğraşlar sonucu denizden çıkarıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.