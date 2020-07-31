Başkan Günel, belediye personeli ile bayramlaştı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye personeli ile bayramlaştı. Bayramlaşma programına Başkan Ömer Günel ile birlikte belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kurban Bayramı tatili öncesindeki son mesai gününde belediye personelinin bayramını kutladı. Bayramlaşma kokteyline Başkan Ömer Günel'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan, Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü ile Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten katıldı. Yeni kurulan Kuşadası Kent Orkestrası'nın muhteşem bir konser verdiği programa, solist Şenay Gökdemir seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarıyla renk kattı.

“Sizlerle gurur duyuyorum"

Bayramlaşma kokteylinde bir konuşma yapan Başkan Ömer Günel, "Kış, dünya tarihinde az görülen sıkıntılı bir dönemle geçti. Pandemi süreci belediye hizmetlerinin yoğun bir şekilde arttığı, aynı zamanda da bu hizmetlerin devam etmek zorunda olduğu bir dönemdi. Hepiniz sağlığınızı hiçe sayarak yeri geldi 24 saat çalıştınız. Bu fedakarlığı unutmak gerçekten mümkün değil. Kuşadası'nda olmaz denilen birçok şeyin olabileceğini kanıtladınız. O yüzden sizlerle birlite çalışmaktan, sizlerle birlikte mesai yapmaktan gurur duyuyorum. Bugün sahne alacak olan Kuşadası Kent Orkestrası da 80 yıldır Kuşadası Belediyesi çatısı altında faaliyet gösteren bandomuzun içinden çıktı. Amacımız pandemi sürecinde bandoya gösterilen ilginin sağlıklı günlerde de devam etmesini sağlamak" diye konuştu.

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