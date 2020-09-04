Bozdoğan’da karantina 2 gün daha uzatıldı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki 2 mahallede uygulanan karantina 2 gün uzatıldı. Bozdoğan'da 85 Kovid19 vakası olduğu, 598 kişinin de karantinada bulunduğu öğrenildi.
Bozdoğan ilçesi Altıntaş ve Tütüncüler mahallerinde 23 Ağutos’ta başlayan ve 6 Eylül’de sona erecek olan karantina 2 gün daha uzatıldı.
Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Kovid19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Bakanlık tedbirlerine ek olarak, İlçe Umumi Hıfzıssıha Kararı ile alınan Altıntaş ve Tütüncüler mahallelerindeki 6 Eylül saat 23.59'da sona erecek olan karantina kararının salgın riskinin devam etmesi nedeniyle, 2 gün daha uzatılarak 8 Eylül saat 23.59'e kadar uzatılmasına ve ayrıca alınan bu kararlara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulamasına karar verildi. Ayrıca kararlara uymayan vatandaşlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.