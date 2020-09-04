Oyuncak ayıdan 1 kilo uyuşturucu çıktı

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Eşber OKAYER/KUŞADASI(Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde durdurulan otomobilin bagajını kontrol eden polis ekipleri, oyuncak pelüş ayının içinde 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirdi. Afganistan uyruklu S.A.S ile Çin uyruklu R.A. adlı kadın gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul plakalı bir otomobille Kuşadası'na yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, otomobili takibe aldı. Otomobil dün saat 20.00 sıralarında Kuştur kontrol noktasında durduruldu. Araç içinde narkotik köpekleri 'Aşil' ve 'Ateş' ile yapılan aramada, bagajdaki oyuncak pelüş ayının içerisinde, 1 kilo 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan polis, araçtaki Afganistan uyruklu S.A.S ile Çin uyruklu kadın şüpheli R.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER

2020-09-04 18:03:48



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