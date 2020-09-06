Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu'nun davetlisi olarak Aydın'a geldi

Çöpe atılan Türk bayraklarına sahip çıkan Yunus ve Argeş kardeşler, Aydın'ın kurtuluşunun 98. yıldönümü törenlerine katılmak üzere Aydın'a geldi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun davetlisi olarak gelen kardeşler ilk kez uçağa binip şehir dışına çıktıklarını belirtti.

27 Ağustos'ta evlerine yakın olan çöp merkezinde kağıt ve pet atıkları toplarken çöp kutusuna atılan Türk bayraklarını görüp bayrakları tel örgülere asan kardeşler, bu örnek davranışlarıyla herkesin gönlünü fethetti. 3 yıl önce Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Mithat Bey Mahallesi'ne yerleşen Şemsettin ve Seyran Duman çiftinin öğrenci çocukları Yusuf ve Argeş kardeşler, takdir toplayan bu davranışlarıyla Başkan Çerçioğlu'nun da dikkatini çekti. Duman kardeşleri Aydın'a davet eden Başkan Çerçioğlu, yarın onlarla birlikte Aydın'ın kurtuluş törenine katılacak.

Başkan Çerçioğlu, Duman kardeşlerle gurur duyduklarını belirtirken kendilerini Aydın'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını söyledi.

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