Aydın'da polisin takibiyle 2 hırsız yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın'da polisin takibiyle 2 hırsız yakalandı

DHA

Aydın'da polisin takibiyle 2 hırsız yakalandı


Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hırsızlık amaçlı bir eve giren Halil İbrahim Döner (21) ve Selim Sayar (19), evdekiler tarafından fark edilince panikleyerek evden kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüphelilerin, 2 saat önce de bir depoya girdikleri belirlendi.
Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın zemin kattındaki evde gerçekleşti. İddiaya göre, Denizli´den hırsızlık yapmak için Aydın'a gelen Halil İbrahim Döner ve Selim Sayar, gece saatlerinde balkondan hırsızlık amaçlı bir eve girdi. Evde yaşayanların durumu fark etmesiyle 2 şüpheli panikleyerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan 2 şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. döner ve Sayar, kısa sürede olay yerine yakın bir yerde yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı düşünülen bıçak, tornavida ve bir çift eldiven ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli ile yapılan araştırmada 2 saat önce de bir depoya girdikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil İbrahim Döner ve Selim Sayar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2020-09-06 22:17:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Didim İlçe Başkanı Subaşı yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER AK Parti Didim İlçe Başkanı Subaşı yeniden başkan ...
AK Partili Yavuz, Söke’nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, Söke’nin düşman işgalinden kurtuluş ...
Memur-Sen Aydın İl Başkanı Aygül’ün 7 Eylül mesajı
YEREL HABERLER Memur-Sen Aydın İl Başkanı Aygül’ün 7 Eylül mesajı
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir'den 7 Eylül mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Efeler İlçe Başkanı Elbir'den 7 Eylül mesajı
Başkan Atabay, cemevinde düzenlenen aşure gününe katıldı
YEREL HABERLER Başkan Atabay, cemevinde düzenlenen aşure gününe ...
Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu'nun davetlisi olarak Aydın'a geldi
YEREL HABERLER Yunus ve Argeş kardeşler Başkan Çerçioğlu'nun ...
Husumetli aileler, sokak ortasında kavga etti: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Husumetli aileler, sokak ortasında kavga etti: 1 ölü, ...
Başkan Atay, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyorum”
YEREL HABERLER Başkan Atay, “Şehitlerimizin ve gazilerimizin önünde ...
Köşk’te gece mesaisine çıkan hırsız balkondan düşünce yakalandı Yakalanan sabıkalı hırsızın, denetimli serbestlik ile cezaevinden salıverildiği öğrenildi
YEREL HABERLER Köşk’te gece mesaisine çıkan hırsız balkondan düşünce ...
Başkan Günel’den Karaova ve Kadıkalesi Mahallelerine doğalgaz müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Günel’den Karaova ve Kadıkalesi Mahallelerine ...
Söke'nin kurtuluşunun 98. Yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Söke'nin kurtuluşunun 98. Yıldönümü kutlandı
Söke'de iki aile arasında kavga çıktı, bir kişi öldü
YEREL HABERLER Söke'de iki aile arasında kavga çıktı, bir kişi öldü
Aydın Valisi Aksoy’un 7 Eylül mesajı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy’un 7 Eylül mesajı
Başkan Çerçioğlu, “Kurtuluş günümüz kutlu olsun”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, “Kurtuluş günümüz kutlu olsun”
İncir hırsızları kamerada
YEREL HABERLER İncir hırsızları kamerada
ADÜ Koçarlı MYO Laboratuvar Teknolojisi Programı en çok tercih edilen birinci program oldu
YEREL HABERLER ADÜ Koçarlı MYO Laboratuvar Teknolojisi Programı en ...
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı
YEREL HABERLER Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı
Cincinli karpuz üreticilerinden Başkan Kaplan'a teşekkür
YEREL HABERLER Cincinli karpuz üreticilerinden Başkan Kaplan'a ...
Kaymakam Şenoğlu'ndan 6 Eylül mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Şenoğlu'ndan 6 Eylül mesajı
Aydınlı oyuncu vatandaşlardan yardım bekliyor
YEREL HABERLER Aydınlı oyuncu vatandaşlardan yardım bekliyor
Keçi çiftliği sahibi çift, pandemi döneminde doğada stresten uzak yaşıyor
YEREL HABERLER Keçi çiftliği sahibi çift, pandemi döneminde doğada ...
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
YEREL HABERLER Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Kuşadası’nda motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 ağır yaralı Kazada motosiklet sürücüsünün ayağı koptu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda motosiklet ile otomobil çarpıştı; 1 ağır ...
Köşk’te kamyonet traktöre çarptı: 1 kişi yaralandı Polis kaza yapan kamyonetin gerçek sürücüsünü belirlemeye çalışıyor
YEREL HABERLER Köşk’te kamyonet traktöre çarptı: 1 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X