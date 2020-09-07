Aydın’da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 43 şüpheli hakkında işlem yapılırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Ağustos06 Eylül 2020 tarihleri arasında 39 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 43 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı, 5 şüpheli ise tutuklandı.

Emniyet birimleri tarafından bu zaman diliminde 2,09 gram Esrar, 9,10 Eroin, 1423,17 gram Metamfetamin, 127,85 gram Sentetik Kannabinoid, 2668 gram Skunk ele geçirildi.

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